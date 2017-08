Østfoldbanen åpnes som normalt etter kranvelt

Den mobile anleggskranen veltet torsdag ettermiddag over kjøreledningene og togskinnene i forbindelse med Follobaneprosjektets arbeider på stasjonen. Ingen ble skadd i ulykken, men både politiet og Arbeidstilsynet har undersøkt skadestedet og skal forsøke å finne årsaken til at kranen veltet. Kranen ble løftet vekk fredag morgen.

Togtrafikken har de siste ukene vært stanset i forbindelse med arbeidet på stasjonen, men etter planen skulle den starte opp igjen førstkommende mandag.

– Bane Nor har som mål å ferdigstille arbeidet slik at togene går som planlagt på mandag morgen, og vi tror at dette lar seg gjøre, sier fungerende prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, Anne Marie Dyrøy.

Arbeidet med å utbedre skadene på kontaktledningen startet umiddelbart etter at kranen var fjernet.

