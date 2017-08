Reklamebyråer vil jobbe gratis for Listhaug

– Flere reklamebyråer, enkeltpersoner som driver med film og tilhengere av Sylvi har sagt at de kan jobbe gratis for Sylvi Listhaugs Facebook-side. Det har vi takket nei til, sier Espen Teigen til Dagens Næringsliv. Han er kjent som mannen bak innvandrings- og integreringsministerens side på det sosiale mediet.

Teigen mener de som tilbyr seg ikke nødvendigvis er tilhengere av partiet, men heller ser muligheten for en PR-gevinst.

Listhaug skaper mye engasjement på sosiale medier. Litt under 90.000 var innom hennes forrige direktesending på Facebook.

– Sylvi Listhaug klarer å generere mye debatt med sin retorikk, og det er mange som har meninger om saker angående religion, innvandring og asyl, sier analysesjef Guro Lindebjerg i analysebyrået Retriever.

Flere av dem som har meldt seg til å jobbe gratis for Frp-politikeren, har solgt seg inn med et ønske om å gjøre noe med det amatørmessige preget på videoene. Men det er noe av poenget, ifølge Teigen.

– For oss er det viktig at sendingene er ekte og direkte. Det må ha et personlig preg – da får innholdet mye større effekt enn hvis det er iscenesatt i et studio, mener han.

