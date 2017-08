Nye drapstrusler mot Os-ordfører etter at «Havnesjefen» ble avlivet

Truslene mot ordføreren og hennes familie kan ende hos politiet.

– Jeg tar til etterretning det som kommer inn og vil vurdere å gå til politiet. Når ordet «drap» og min mann blir nevnt i samme setning, må jeg ta en vurdering, sier ordføreren i Os, Marie Bruarøy (H) til NRK.

Kjendis-svanen som gikk under navnet «Havnesjefen» har over lang tid skapt trøbbel i havnebassenget i Os. Da den i slutten av juni dro en barnehagejente under vann, hadde mange fått nok, og kommunen bestemte at den skulle avlives.

Ordføreren har i etterkant av dette mottatt grove meldinger og drapstrusler. Da det ble kjent at svanen ble avlivet natt til torsdag, begynte meldingsstrømmen å ta seg opp igjen. Bruarøy tar vare på meldingene i tilfelle saken må meldes til politiet.

– Jeg vil understreke at dette er ukjente personer fra andre deler av landet som har kontaktet meg i Messenger. Det er ikke osinger som kommer med disse ytringene, sier Bruarøy til NRK og legger til at hun er usikker på om man skal tolke meldingene som direkte drapstrusler.

Avlivet etter nytt angrep

Det siste angrepet skjedde onsdag ettermiddag. Da gikk knoppsvanen til angrep på en 16 år gammel jente. Svanen skal ha hakket etter jenta og gått løs på både henne og båten hun satt i.

Da svanen kom seg oppi båten, fikk jenta panikk, hoppet ut i vannet og svømte til land, skriver avisa Midtsiden.

Den tverrkommunale etaten Bjørnefjorden landbrukskontor hadde fattet vedtak om å avlive svanen 23. juli, men utsatte fellingen i 14 dager på grunn av dyrevernere som demonstrerte. Fristen ble satt til 20. august for dem som ønsket å finne en løsning uten å avlive den aggressive fuglen.

Men onsdagens angrep ble spikeren i kista for svanen.

– Vi valgte å effektuere vedtaket etter hendelsen i havnen i går kveld, sier Øystein Svalheim, leder for Bjørnefjorden landbrukskontor til NTB.

Svanen skal obduseres

– Svanen ble avlivet natt til torsdag. Det var viktig for oss å ikke vente til morgenen for å unngå oppstyr. Slik unngikk vi at noen så det, eller at dyret ble stresset, utdyper han.

Svalheim sier til VG at svanen ble ført bort og tatt livet av med et enkelt slag i nakken. Ifølge ham «sovnet svanen stille, rolig og fredelig inn».

Svanen sendes nå til Oslo veterinærinstitutt hvor den skal obduseres for å klarlegge om det er andre årsaker til at den var aggressiv, enn den ledende teorien om at den er blitt dårlig behandlet av mennesker, skriver Bergens Tidende.

(©NTB)