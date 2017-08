Mann identifisert og siktet etter Majorstua-skyting

Politiet i Oslo gikk onsdag ut med et videoopptak av mannen, som de ba melde seg i forbindelse med skyteepisoden. På videoen hadde mannen på seg rød caps. Han gikk ut av en taxi i nærheten av åstedet, og returnerte senere til taxien.

– Vi har nå identifisert personen vi gikk ut med video og etterlysning av i går. Vedkommende er en norsk statsborger tidlig i 30-årene. Han er etterlyst, men ennå ikke pågrepet. Han vil bli siktet for overtredelse av straffelovens § 160, annet ledd, opplyser politiet i en pressemelding torsdag.

Paragrafen går ut på å hjelpe noen på flukt fra politiet, for eksempel ved å holde dem skjult.

Tror de finner ham

– Vi kan ikke si noe annet enn at mannen er siktet i forbindelse med skytingen. Vi har tro på at vi skal finne ham snart, sier fungerende leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Audun Kristiansen, til NTB.

I slutten av juli var det to skyteepisoder i Oslo med få dagers mellomrom – 22. juli på Grünerløkka og 27. juli på Majorstuen. Politiet setter episodene i sammenheng med hverandre.

Til sammen er fem personer siktet i de to sakene, hvor til sammen tre personer ble skadd. Ingen av dem fikk livstruende skader.

–Vi har en formening om hva som har skjedd, men jeg vil ikke si noe om det. Etterforskningen pågår for fullt, og vi har fortsatt en del løse tråder, sier Kristiansen. Han utelukker ikke at det kan bli flere siktelser i saken.

Drapsforsøk

Fire av de fem som er siktet så langt, knyttes til episoden på Majorstua, inkludert den etterlyste mannen i 30-årene. En 26-åring og en 33-åring ble varetektsfengslet i helgen, begge siktet for medvirkning til drapsforsøk under skytingen på Majorstuen. I tillegg mener politiet at en 27-åring medvirket, med de fikk ikke medhold i at han skulle varetektsfengsles.

– Siktelsen er ikke frafalt selv om han er løslatt, sier Kristiansen.

En 31-åring er siktet for drapsforsøk i forbindelse med skytingen på Grünerløkka. Han ble varetektsfengslet mandag. VG har skrevet at 31-åringen er tidligere drapsdømt og at han knyttes til begge skyteepisodene. Foreløpig er han formelt sett kun siktet for den ene saken.

