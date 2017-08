Mann funnet blodig i Trondheim 

Mannen i 60-årene ble funnet rundt klokka 8.30 av en forbipasserende jogger. Mannen var blodig, og hadde lettere skader i hodet og ansikt.

– Vi har søkt i området rundt Leangen gård, men finner ikke noe åsted eller spor etter en kriminell handling. Vi har derfor avsluttet søket, sier operasjonsleder Trond Volden i Sør-Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet satte inn luftambulanse og politihunder inn i søket etter flere personer i området rundt Leangen gård.

– Vitner har observert mannen sammen med en annen person i tiden før han ble funnet. Mannen har også selv fortalt i avhør at han har vært i klammeri med en annen person, men ønsker ikke å oppgi hvem dette er, sier Volden.

Ifølge Volden er ikke mannen en del av et spesifikt miljø, og er ikke kjent for politiet fra tidligere. Han har blitt behandlet av helsepersonell på stedet og er torsdag formiddag hos krimvakten for ytterligere avhør.

Politiet fortsetter etterforskningen, men området er igjen åpnet for turgåere.

(©NTB)