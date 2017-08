Justisministeren ber politiet ordne opp i politimangel på Værøy

Flere av innbyggerne har i det siste uttrykt bekymring for situasjonen. Politiet må i dag rykke ut fra Røst eller Bodø hvis det skjer noe på øya, og ved flere nylige hendelser er dette ikke blitt prioritert.

– Det er politiets oppgave å sørge for lov og orden. Vi skal selvfølgelig ikke ha lovløse tilstander eller borgervern. Derfor legger jeg til grunn at Nordland politidistrikt sørger for bemanning fra og med neste uke. Jeg må understreke at ressursdisponeringen i Nordland politidistrikt er politimesterens ansvar, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Dagbladet.

Politiet i Nordland har tidligere bestemt at det først er til våren 2018 at øya igjen skal få eget politi, ifølge Avisa Nordland.

Fungerende politimester Arne Hammer sier at han har forståelse for frustrasjonen som enkelte på Værøy har med den framstillingen som saken har fått.

– Allerede fra neste uke er det planlagt mer politiressurser på Værøy. De påfølgende ukene vil det gjennomføres kontordager på Værøy slik at kontoret har åpningstid hver uke, sier Hammer.

