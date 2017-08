Ingen vil ta ansvar for bagasjetrøbbel på Gardermoen

Systemet «domestic transfer» skal gjøre det enklere for passasjerene ved at de kan få sendt bagasjen helt fram, uten å måtte sjekke den inn på nytt på Gardermoen. Men i sommer har det altså vært store problemer. Mange har opplevd å miste fly, flere fly er blitt forsinket og kofferter har vært nødt til å bli ettersendt, melder NRK.

SAS legger skylden på Tollvesenet og mener koffertene undersøkes altfor grundig.

– I og med at hele systemet er bygd opp på at all bagasje skal gjennom screening, blir det kø i systemet, sier Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

Tollvesenet mener det ikke er de som er flaskehalsen og legger i sin tur skylden på Avinor og kapasitetsproblemer.

– Det er for få pålastere og dermed blir det kø nede i bagasjehåndteringsanlegget, sier Trond Osland, kontorsjef i Tolletaten på Gardermoen. Resultatet blir at bagasjen ikke rekker fram til neste fly, og konsekvensen kan være at passasjeren mister flyet.

Avinor sier det ikke er flaskehalser som er så store at det er et problem, og lover at alt vil bli bedre til høsten. Ordningen skal evalueres senere.

