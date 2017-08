Flere tyr til nødpass

– Det er ikke en ønsket utvikling. Tallet sier noe om reiselysten hos den norske befolkningen og at man ikke er så god til å planlegge slik at man har fått ordinært pass i tide. Det er krevende for politiet. Mange er for slurvete, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet til NRK.

I Øst politidistrikt, som Gardermoen politistasjon ligger under, er det skrevet ut 4.582 nødpass i mai, juni og juli, en økning på 39 prosent fra samme periode i fjor.

Ifølge Utenriksdepartementet er det også et økende problem at norske borgere reiser på ferie uten pass og får problemer når de skal hjem igjen. Siden Norge er blant de 27 landene i Schengen-området, kan en i teorien reise uten pass mellom landene. I praksis er det lite praktisk.

– Siden pass er det eneste gyldige identifikasjonsdokumentet for norske borgere, er det viktig å ha det med, også på reiser i Europa, sier pressetalsperson Astrid Sehl i UD.

(©NTB)