Flere boliger til salgs gir lavere vekst i hele landet 

– Nå nærmer vi oss en korrigering av det overopphetede markedet vi har hatt i Oslo, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Den enorme prisveksten i boligmarkedet i hovedstaden, med prisrekorder på rekke og rad, er nå i ferd med å flate ut.

Torsdag presenterte Eiendom Norge boligprisstatistikken for juli måned, som viser at prisene i Norge falt 1,2 prosent i juli. Justert for sesongvariasjoner, falt prisene 0,2 prosent.

Har hjulpet med nye forskrifter

Dreyer mener den nye boliglånsforskriften, som blant annet krever et maksbeløp for lån på fem ganger inntekten og høyere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig, har spilt inn. Det er John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge, enig i.

– Spekulantene er borte. Vi merker klar nedgang i kjøp som er knyttet til rene investeringer i boligmarkedet. Kjøperne som ser etter et sted å bo er der fortsatt, men ikke de som kjøper bolig for å spekulere, sier han.

Ifølge Sætre trekker flere kjøpere ut av byen.

– Vi ser at mange kunder trekker ut av Oslo og ser på bolig utenfor byen. Utlånsveksten er nå mye høyere utenfor Oslo enn i byen, sier han.

Flere boliger til salgs betyr et bedre marked for kjøper enn for selger. Det merker Sætre.

– Stemningen har forandret seg de siste månedene, og det er en langt større grad av usikkerhet enn tidligere, sier han.

Selger må justere forventningene

Gode nyheter for kjøper betyr dårlig nytt for dem som skal selge bolig.

– Selger må sette riktig pris og ha edruelige forventninger. Det er en høy tilbudsidé i boligmarkedet nå, og da kan man ikke forvente prisrekord. Da vil man oppleve at markedet er tungt, sier Dreyer.

Det virker det som om flere som selger bolig er innforstått med. Flere er nå villig til å selge til under prisantydning og diskutere pris, opplyser han.

Boligprisstatistikken for juli måned er spesiell, fordi det er ferietid for de fleste.

– Sammenlignet med tidligere år skiller ikke årets julimåned seg ut. Prisnedgangen i juli blir normalt korrigert inn med en oppgang i august, sier Dreyer.

Sunne boligmarkeder

Dreyer betegner boligmarkedet som sunt i flere av de største byene. Dette inkluderer oljebyen Stavanger, som har vært preget av kuttene i oljebransjen de senere årene. I juli 2016 var Stavanger byen i Norge der det tok lengst tid å få solgt en bolig, og i snitt tok det 130 dager. Ett år etter er man nede i 85 dager.

– Markedet er sterkere. Tilbudssiden er stabil, men etterspørselen har økt, sier Dreyer om byen.

Men landet over øker tilbudet av boliger, og ikke siden 2007 er det blitt lagt ut flere boliger til salgs i Norge.

Det betyr en fortsatt nedgang i prisene.

– Tolvmånedersveksten i de store byene, spesielt i Oslo, er markant lavere enn på lenge. Vi forventer en fortsatt nedgang i hovedstaden de neste månedene, og den moderate prisutviklingen vil vedvare i store deler av landet, sier Dreyer.

Han Dreyer vil likevel ikke råde noen til å vente med å kjøpe, spesielt ikke i Oslo.

– Dette er et gunstig tidspunkt å kjøpe leilighet på. Det er enklere å komme inn på markedet nå enn det har vært på lenge, sier han.