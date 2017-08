Drapssiktet 40-åring fengslet i fire uker 

Ifølge VG er mannen varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøk- og medieforbud. Politiet fikk også rettens medhold i begjæringen om fullstendig isolasjon i to uker. 40-åringen tok betenkningstid.

Den drapsmistenkte tyrkeren ble pågrepet i Bulgaria etter drapet på en 54 år gammel mann av tyrkisk opprinnelse 15. juni i Hellerudgrenda. Han ble onsdag utlevert til Norge.

Fra før er en finsk mann i 50-årene varetektsfengslet i samme sak. Finnen er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Den 54 år gamle tobarnsfaren ble funnet død i sin bolig på Hellerud i Oslo av familiemedlemmer. Finnen ble pågrepet i Finland og deretter utlevert til Norge. Begge to kom til Norge kort tid før drapet og forlot landet kort tid etter.

– Formålet med deres opphold i Norge er selvsagt viktig og blir et sentralt tema i de videre avhørene, sa politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til NTB i midten av juli.

Politiet har tidligere sagt at 54-åringen ikke var et tilfeldig offer. Mannens bolig var rasert innvendig. De to mistenkte i saken ble pågrepet i slutten av juni.

NTB har ikke lykkes å komme i kontakt med mannens forsvarer, advokat Tor Kjærvik.

