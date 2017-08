Boligprisene i Norge falt 0,2 prosent i juli justert for sesongvariasjoner

Den svakeste prisutviklingen i forrige måned hadde Oslo og Bærum. Prisene de siste tolv månedene har steget med til sammen 4,8 prosent.

– Boligprisene gikk som forventet ned i juli måned. Grunnet fellesferien er dette normalt, og sammenlignet med tidligere år skiller ikke årets julimåned seg ut. Prisnedgangen i juli blir normalt korrigert inn med en oppgang i august. Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Økt tilbud

Over hele landet øker tilbudet av boliger, og ikke siden 2007 er det blitt lagt ut flere boliger til salgs i Norge.

– Det store utbudet av boliger gjenspeiles i en mer moderat prisutvikling som er tydelig over hele landet. Dette venter vi kommer til å prege markedet også i månedene som kommer, sier Dreyer.

Mens Moss hadde sterkest boligprisutvikling i juli, med 0,3 prosent, hadde Oslo og Bærum et prisfall på 2,8 prosent. Det siste året er prisveksten i Moss 10,8 prosent, mens prisutviklingen i Haugesund var svakest i hele landet med en nedgang på 0,5 prosent.

– Tolvmånedersveksten i de store byene, og da spesielt i Oslo, er markant lavere enn på lenge. Vi forventer en fortsatt nedgang i hovedstaden de neste månedene, og den moderate prisutviklingen vil vedvare i store deler av landet, sier Dreyer.

Justere ned

Han sier mange boligselgere nå må ta inn over seg realitetene i boligmarkedet.

– Et større utbud av boliger i store deler av landet betyr at mange boligselgere må justere ned sine prisforventninger for å få solgt. Det ser ut til at mange boligselgere i Oslo allerede har gjort det ved å akseptere bud under prisantydningene, sier Dreyer.