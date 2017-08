AUF-lederen: – Skal stå på hver eneste dag for ny regjering

– Vi blir ofte kalt valgkampmaskineriet til Arbeiderpartiet. Det er helt greit, og vi synes noe av det morsomste å drive med er valgkamp. Men når det er ferdig og vi har vunnet, så kan Jonas Gahr Støre vente seg et AUF som stiller krav hver eneste dag på vegne av ungdom, sier Hussaini til NTB.

Torsdag formiddag sto AUF-lederen for den offisielle åpningen av partiets sommerleir på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud. Årets leir er den tredje på rad etter at AUF tok tilbake øya etter terrorangrepet i 2011.

Etter innledningen sier Hussaini at det å tale til leirdeltakerne ga ham enda mer motivasjon til å gjøre «tidenes valgkamp».

– Det viktigste for oss er at vi får en regjering som ser hele landet, som ser muligheter for ungdom, som ikke lar ungdom gå ledig, kutter i klimagassutslipp og skaper nye jobber, sier han.

Klar for ny klimakamp

Fredag skal Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre besøke sommerleiren. Etter en innledning kan AUF-erne i bakken utfordre partilederen i viktige saker. Hussaini lover tradisjonen tro tøffe spørsmål til Støre.

– Ingen Ap-leder kommer til Utøya bare for å bli tatt bilde av og få masse applaus. AUF er partiets salt, og vi føler det som en plikt og en ære å stille tøffe krav til partiledelsen, sier Hussaini.

På fjorårets leir kom det et tydelig krav om å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. Dette er en viktig sak for ungdomspartiet, og Hussaini skryter av innsatsen til AUF-erne mellom fjorårets sommerleir og partiets landsmøte tidligere i år.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å verne to av tre områder i neste stortingsperiode. Arbeiderpartiet har aldri ment noe sånt, så vi er storfornøyd. Men vi skal fortsette kampen, sier Hussaini.

Regjeringsskifte

Også kampen for regjeringsskifte var tema på sommerleirens offisielle åpning. I tillegg til å mobilisere til valgseier, kom Hussaini med noen små spark til den sittende regjeringen.

– Jeg drømmer om at vi 12. september våkner opp til en arbeidsledig Erna Solberg og en Siv Jensen som motvillig bæres ut av regjeringslokalene på gullstol, sa han til latter og applaus fra leirdeltakerne i bakken.

Til NTB omtaler Hussaini de siste årene med Frp og Høyre i regjering som «fire tapte år».

– Jeg vet at alle her kommer til å stå på hver eneste dag for å få en ny regjering som drar landet i mer rettferdig retning, sier AUF-lederen.

Hvordan en eventuell ny regjering kommer til å se ut har vært et hett tema den siste uka, etter at Støre sa at det var uaktuelt for partiet å gå i regjering med Rødt eller Miljøpartiet de Grønne (MDG). Hussaini er glad for at partilederen har kommet med en avklaring for velgerne.

– Det er mange som har lurt på hva Arbeiderpartiet synes om MDG og Rødt i regjering. Det er uaktuelt, vi står altfor langt unna hverandre, sier AUF-lederen.

Stoltenberg og Brundtland

Støre er ikke den eneste med partiledererfaring som gjester årets sommerleir.

Onsdag overrasket NATO-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg med besøk og «sofapraten» på scenen med tidligere generalsekretær Tonje Brenna. Lørdag venter valgkamp-kickoff med besøk av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

