Ulykkesflyet i Oppland var fra klubb på Romerike

Fløyet var en toseter av typen Aquila, opplyser pressekontakt Thore Nylund i Nedre Romerike flyklubb til NRK.

Onsdag skulle både politiet og Flyhavarikommisjonen sette i gang etterforskning av flyulykken. Ingenting ble gjort natt til onsdag, annet enn at politiet holdt vakt rundt åstedet – området rundt en fjellvegg ved Nordre Dyttholknatten i Vassfaret i Oppland.

– Utover onsdagen vil vi gjenoppta etterforskningen. Flyhavarikommisjonen og politiets egne kriminalteknikere drar opp til stedet for å starte åstedsgransking. Parallelt fortsetter politiets taktiske etterforskning som styres fra Valdres lensmannskontor, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB onsdag morgen.

Det var kun én person om bord småflyet. Området ulykken skjedde i, ligger like ved grensen mot Buskerud – mellom Flå i vest og Nes i øst. Politiet fikk melding om ulykken klokken 21.15 tirsdag kveld.

Ikke identifisert

Ulykkesstedet ligger i bratt terreng og det ble derfor besluttet å ikke gjennomføre søk etter flyvraket i løpet av natten. Vrakrester fra flyet ligger spredt på et område på 200 ganger 200 meter. Politi og redningsmannskaper opprettet møtepunkt omtrent fem kilometer fra ulykkesstedet.

Ifølge NRK sendte ikke flyet noe nødsignal før det braste inn i fjellveggen. Politiet startet allerede tirsdag kveld arbeidet med å varsle pårørende.

– Vi ønsker ennå ikke å si noe rundt den omkomne. Vi har fortsatt igjen å få identifisert vedkommende, sier Hoft.

Fant én død

Luftressurser som politihelikopter, luftambulanse og redningshelikopter var først i området for å få en oversikt over ulykkesstedet tirsdag kveld. Politiet på stedet opplyste til NRK at helikoptermannskapet måtte lande og ta seg til fots inn til havaristedet.

– Der fant de en person som var død. Den personen er ikke blitt hentet ut på grunn av et så krevende terreng at det er uforsvarlig å gjøre det i natt. Det er også delvis rasfare i området, ble det opplyst.

Etter anmodning fra politiet har Avinor etablert flyforbud i en omkrets på to nautiske mil og en høyde på 10.000 fot over ulykkesstedet. Både brannvesenet i Flå og Hovedredningssentralen i Sør-Norge bisto i den umiddelbare redningsaksjonen tirsdag kveld.

Så flyet gå ned

Nordre og Søndre Dyttholknatten er to natturreservat som ligger i Oppland, like ved grensa til Buskerud. Operasjonsleder Arne Norevik i Innlandet politidistrikt sier vitner i området så flyet gå ned og at de observerte flammer i området.

– Vitner har hørt fly i lufta og sett flyet gå ned, opplyser politiet til Oppland Arbeiderblad.

Christian Mathiesen som er på telttur i området, sier til VG at han hørte et smell, som han først tenkte var torden. Han hadde også hørt flydur i området tidligere tirsdag kveld.