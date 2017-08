Stoltenberg på overraskelsesbesøk på Utøya

Stoltenberg ble tatt imot på kaia av AUF-leder Mani Hussaini før MS Thorbjørn fraktet ham ut til øya. Han skal delta i en sofasamtale med tidligere AUF-generalsekretærTonje Brenna i bakken, og etterpå har han satt av litt tid for å snakke med leirdeltakerne.

– Før var jeg på Utøya for å snakke om framtiden, nå er jeg der for å snakke om fortiden, sa Stoltenberg før han dro over til øya.

Nato-sjefen forsikret også AUF-lederen om at han er beredt til å stille opp på selfies med AUF-ere. I løpet av uken skal blant andre Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland besøke sommerleiren.

