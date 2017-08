Stoltenberg dukket opp på Utøya – holder seg langt unna valgkampen

– Det skal så lite til før jeg blir del av norsk politisk debatt, og det ønsker jeg ikke å være, svarte Stoltenberg så snart et spørsmål med den minste kobling til valgkampdebatten dukket opp.

NATO-sjefen er på ferie. Og med senkede skuldre snakker han gjerne om alt som har med ferie å gjøre, som for eksempel AUF-leiren på Utøya.

– Før var jeg på Utøya for å snakke om framtiden, nå er jeg der for å snakke om fortiden, sa Stoltenberg til AUF-leder Mani Husaini ombord på MS Thorbjørn før han ble fraktet ut til rundt 1.000 ventende leirdeltakere.

Vel framme ble kveldens overraskelsesgjest tatt imot med et rungende brøl fra AUF-ungdommen, som spontant reiste seg og ga ham stående applaus.

Fra scenen dro Stoltenberg nok en gang linjer til sin egen tid på øya. I samtale med tidligere AUF-generalsekretær Tonje Brenna pekte han på hvor stas det var i ungdommen da gamle helter som Einar Gerhardsen kom på besøk.

–Ingen eier partiet

Nå er Stoltenberg selv i kategorien «gamle helter», og om noen år tar AUF-erne ganske sikkert over partiet også fra etterfølger Jonas Gahr Støre.

– Ingen eier partiet. Vi har det bare til låns fra våre barn og barnebarn, sa Stoltenberg, som er på AUFs sommerleir for 44. gang i år.

NATO-sjefen hadde imidlertid lite å bidra med da han ble spurt om gode Utøya-sjekketriks til Arbeiderpartiets nye «barn og barnebarn». Han kunne fortelle at han som AUF-leder både ble loddet og auksjonert bort, men at hans beste kjærlighetstips egentlig bare er å bare være naturlig.

Smuglet øl

«Sofapraten» var også innom mer vonde temaer, og Stoltenberg så tilbake til dagene etter terrorangrepet i 2011.

– Putin, Merkel og Obama ringte i dagene etterpå og uttrykte sin sorg, men de har også tatt det opp i møter senere og fortalt hvordan det har gjort inntrykk – mange ser til Norge og hvordan vi har håndtert terroren, sa Stoltenberg.

– AUF har lyktes med å ta tilbake øya og forene gleden og kjærligheten med minnene om det onde som har skjedd, la han til.

Men valgkampen holdt Stoltenberg seg langt unna.

– Du vil kanskje ikke heller svare på hva som skal til for å vinne valget i høst?

– Det eneste jeg kan si, er at det er en underlig opplevelse å ikke delta i stortingsvalgkampen for første gang siden 1973. Jeg sitter på tribunen. Det er jo ingen hemmelighet hvilket lag jeg heier på, og hvem jeg ønsker at skal vinne, men jeg spiller ikke, sier Stoltenberg til NTB.

(©NTB)