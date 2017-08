Norske Skog-aksjen til værs etter Solbergs antydninger om mulig hjelp

Aksjekursen skjøt i været umiddelbart etter åpningstid på Oslo Børs, og var etter en times handel opp rundt 28 prosent. I rene kroner er riktignok stigningen minimal, i og med at aksjekursen er blitt så å si desimert etter hvert som konsernledelsen har mislyktes med å komme i havn med en plan for refinansieringen av gjelden.

Utviklingen onsdag settes i sammenheng med oppslaget i Dagens Næringsliv samme dag om at regjeringen ikke avviser mulighetene for å gå inn med en eller annen form for hjelp for det tradisjonsrike konsernet. Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg (H) – som sier hun «skal ta vare på verdier for det norske samfunnet» – svært positivt.

– Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres. Vi skal ha et profesjonelt statlig eierskap. I enkelte selskaper er det mulig å gripe inn, men det er for tidlig å si før en gjennomgåelse av dette er ferdig, sier Solberg til avisen.

Norske Skog har lenge slitt i et fallende avispapirmarked og har dessuten stor gjeld etter mange oppkjøp. I mai hadde selskapet en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner.

Nærings- og fiskeriminister Monica Mæland (H) følger også situasjonen i konsernet tett. Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.

Konsernet er i forhandlinger med kreditorene om en refinansiering av gjelden, men har så langt ikke fått med seg aksjonærer og långivere på sine forslag. Fristen for å få i havn en enighet er blitt utsatt flere ganger de siste månedene, og er nå foreløpig satt til 11. august. Alternativet til en refinansieringsløsning er konkurs – såfremt ikke regjeringen kommer på banen og eksempelvis kjøper konsernets gjeld.

(©NTB)