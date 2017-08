Vitne til knivdrap i Kristiansand har meldt seg

Politiet etterlyste kvinnen som tok hånd om 17-åringen kort tid etter knivstikkingen i Coop Obs-butikken inne på Sørlandssenteret onsdag ettermiddag i forrige uke. Politiet håper hun kan gi politiet viktig informasjon, skriver VG.

Påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt sier at politiet vil avtale tid for et avhør så raskt som mulig, trolig i løpet av tirsdagen eller i løpet av de nærmeste dagene.

– Det er for tidlig å si hva som vil komme ut av avhøret, men det er først og fremst viktig å finne ut av om Marie kan ha sagt noe til henne, om kvinnen kan ha sett eller hørt noe eller om hun kan ha vært i kontakt med andre vitner vi burde snakke med, sier Pedersen Hille.

Kvinnen ble etterlyst etter at overvåkingsbilder inne på kjøpesenteret viste at hun tok kontakt med 17-åringen kort tid etter knivstikkingen.

En 15 år gammel jente er siktet for drapet, i tillegg til drapsforsøk på en 23 år gammel kvinne som ble brakt til Ullevål sykehus i Oslo med kritiske skader.

(©NTB)