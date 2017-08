Tilsyn med både barnevernet og helsetjenesten etter drapet i Kristiansand

– Statens helsetilsyn har vurdert saken i samråd med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og vi ser alvorlig på den informasjonen vi har mottatt. Informasjonens alvorlige karakter gir grunnlag for at tilsynsmyndigheten følger opp saken, skriver Statens helsetilsyn i sitt svar til Sørlandet Sykehus HF

Helsetilsynet opplyser at det blir Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som tilsynsmessig følger opp saken for at man skal kunne se tjenestene barnevernet og helsetjenesten har gitt i sammenheng.

En 15 år gammel jente som rømte fra barnevernet samme dag som knivangrepet, er siktet for drap og drapsforsøk. En 17-åring døde og en 23-åring ble lagt inn på sykehus med kritiske skader etter hendelsen på Sørlandssenteret onsdag forrige uke.

– Det vil være nødvendig å se nærmere på den samlede oppfølgingen pasienten fikk av avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus og av barnevernet (både kommunalt og statlig). Ungdommens medvirkning vil stå sentralt i det videre arbeidet med tilsynssaken. Etter en samlet vurdering overføres derfor saken til Fylkesmannen, som vil ha ansvaret for den videre tilsynssaksbehandlingen, opplyser Helsetilsynet videre.

Det er fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen som skal organisere og lede den tilsynsmessige oppfølgingen. Statens helsetilsyn vil bistå med spesialistkompetanse.

(©NTB)