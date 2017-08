Stadig grønnere bilpark

Totalt var det gjennomsnittlige CO2-utslippet for nye biler i juli 87 gram per kilometer – hele 11 gram mindre enn i samme måned i fjor, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

34 prosent av de nye bilene som ble registrert forrige måned, hadde hybriddrift. Det ble registrert 3.901 nye hybridbiler, 984 flere enn i samme måned i fjor.

Ser vi på nullutslippsbiler, ble det registrert 1.824 nye slike i juli, 721 flere enn i juli 2016 – en økning på formidable 65,4 prosent. Tre av dem var hydrogenbiler, resten elbiler. Av alle nyregistrerte biler var 15,9 prosent nullutslippsbiler forrige måned. Andelen var 10 prosent i juli i fjor.

Totalt ble det registrert 11.476 nye biler i juli, 3,9 prosent flere enn i samme måned i fjor.

