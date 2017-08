Solvik-Olsen hyller Bane Nor etter åtte år med sommerstengt Oslo S

– Ofte blir det nye markeringer når man bygger noe nytt, men det å passe på det vi allerede har er for meg det aller viktigste. Det er det de aller fleste av oss bruker hver dag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NTB.

Bane Nor spanderer kake for å markere slutten på to omfattende vedlikeholdsprosjekter som har pågått fra 2009, med en prislapp på 2,5 milliarder kroner. Solvik-Olsen gratulerte det tidligere Jernbaneverket med vel gjennomført jobb.

– Totalt sett skal alt vi gjør bidra til at passasjerene får et bedre togtilbud, sier Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund. Han forventer mer punktlige tog som følge av arbeidene, og lover en påskjønnelse til tålmodige pendlere i form av en kaffekopp og sjokolade når Oslo sentralstasjon settes i full drift igjen på mandag.

Dermed er årene med omfattende arbeid og sommerstengning midt i Oslo over for denne gang.

Men det blir mer buss for tog på Østlandet i 2018. Neste sommer skal Lieråstunnelen mellom Asker og Lier stasjon utbedres og strekningen blir stengt i seks uker. Samtidig blir Ski stasjon stengt i over fire uker, for å forberede den nye Follobanen, som først skal stå ferdig i 2021. Skøyen stasjon skal også utbedres, men det er så vidt NTB forstår ikke planlagt noen langvarig stenging her.

