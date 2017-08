Solberg med blåblå gave til lemurer

Dyreparkbesøket markerte avslutningen på statsministerens sør- og vestlandsturné, hvor hun har frontet blå politikk som skattekutt og videreutdanning.

Et forslag om en ny kompetansereform som Solberg la fram i Stavanger, har fått blandet mottakelse, men hos lemurene i Dyreparken ble turens siste blå overraskelse tatt imot med åpne armer. Lemurene virket sultne og glade for besøket, og flokket seg rundt politikeren for å sikre seg blåbær. Noen klatret til og med opp på fanget og skuldrene til statsministeren, som så ut til å storkose seg.

Vanligvis holder lemurer til på Madagaskar og øyene rundt, men en liten flokk har tilholdssted i Dyreparken i Kristiansand. Under besøket i Dyreparken hilste Solberg også på løver, geparder og flamingoer, men disse fikk ikke mat av statsministeren.

På den fire dager lange valgkampturneen har statsministeren blant annet vært innom Bergen, Os, Bømlo, Haugesund, Stavanger, Klepp, Egersund, Lyngdal, Mandal og Kristiansand. I Bergen fikk hun et kyss av en sjøløve i Akvariet.

