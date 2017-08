Når sommerferien er over, starter høysesongen for sykkeltyverier

– Noen tyver tar sikkert sommerferie, men hovedårsaken er nok at det rett og slett er færre sykler på gaten når folk ikke sykler til jobb og skole, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

August er i gang, og dette er den måneden flest stjeler sykler her til lands. Det viser en ny analyse fra forsikringsselskapet If. Den absolutte tyveritoppen er i dagene rundt skolestart.

Analysen viser at antallet sykkeltyverier går ned i sommerukene, mens det er et tydelig oppsving i tyverier av sykler rett før sommerferien og rett etter. August er den måneden med flest sykkeltyverier, antallet er nesten 30 prosent høyere enn i juli.

If råder sykkeleiere til å bruke to låser på sykkelen, ta med seg verdifulle eiendeler på sykkelen når de forlater den, og låse sykkelen der det er stor trafikk av folk for å holde sykkeltyvene borte.

