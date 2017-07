Måling: 3 av 4 nordmenn mener Trump er en trussel

Ingen president har ligget dårligere an på en meningsmåling som strekker seg 70 år tilbake i tid, skriver Dagbladet. I en undersøkelse utført av Ipsos for avisen svarer 45 prosent av de 1.002 spurte at de «i ganske stor grad» mener Trump og USA er en trussel mot verdensfreden. 26 prosent svarer «i svært stor grad».

I samme undersøkelse svarer 60 prosent av nordmenn at Vladimir Putins Russland utgjør en reell sikkerhetstrussel for verdensfreden.

Torbjørn Lindstrøm Knutsen, professor ved NTNUs institutt for sosiologi og statsvitenskap, tror nordmenn frykter Trump fordi det er lett å overvurdere hva han faktisk kan gjøre.

– Han har mye makt, han er humørsyk og politisk uvitende. Men han omgir seg med institusjoner som vil bremse ham om han skulle ta for uortodokse avgjørelser, sier Knutsen.

I samme måling Dagbladet gjennomførte i januar, like etter Trumps innsettelse som president, svarte 49 prosent av nordmenn at de mente Trump utgjør en trussel for verdensfreden.

