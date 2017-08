Hver stein skal snus etter drapet i Kristiansand

– Dette er en sak med mange tapere, og hvis vi kan bidra til at historien ikke gjentar seg, så er det hovedfokuset vårt, sier fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Aust- og Vest-Agder til Fædrelandsvennen.

En 15 år gammel jente som rømte fra barnevernet samme dag som knivangrepet inne i Coop Obs-butikken på Sørlandsenteret onsdag forrige uke, er siktet for drap og drapsforsøk. 17 år gamle Marie Skuland døde og en 23 år gammel kvinne ble lagt inn på sykehus med kritiske skader.

I brevet til Sørlandet sykehus skriver Statens helsetilsyn at de ser alvorlig på informasjonen de har mottatt, og at dette gir grunnlag for at tilsynsmyndigheten følger opp saken.

Snu hver stein

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal følge opp saken for at man skal kunne se tjenestene barnevernet og helsetjenesten har gitt i sammenheng. Syvertsen får med seg fire personer fra fylkesmannens stab, mens Statens helsetilsyn bidrar med ytterligere to personer med spesialkompetanse.

– Det vil være nødvendig å se nærmere på den samlede oppfølgingen pasienten fikk av avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus og av barnevernet (både kommunalt og statlig). Ungdommens medvirkning vil stå sentralt i det videre arbeidet med tilsynssaken. Etter en samlet vurdering overføres derfor saken til Fylkesmannen, som vil ha ansvaret for den videre tilsynssaksbehandlingen, opplyser Helsetilsynet i brevet.

Syvertsen sier de skal bidra til å snu hver stein for å se hva som kunne vært gjort annerledes. Hun ønsker ikke å si om det allerede nå er ting som tyder på at regelverket er brutt.

– Jeg tror vi skal fokusere på framtidig læring, framfor fokus på feil. Hvis regelverket er brutt, er det i og for seg en konklusjon. Men det må legge føringer for veien videre, sier Syvertsen til avisen.

Ønsker gransking

Mandag ble det klart at Marie Skulands foreldre ønsker en gransking – både av de helsemessige vurderingene av den siktede 15-åringen og barnevernets rolle. Tidligere har Fylkesmannen i Agder-fylkene varslet Kristiansand kommune om at det kan bli aktuelt å granske barnevernets rolle i denne saken.

Sørlandet sykehus varslet selv Helsetilsynet etter knivdrapet. Den drapssiktede 15-åringen har vært under behandling ved sykehuset en rekke ganger.

Tirsdag ble det kjent at kvinnen som var etterlyst som vitne til knivdrapet, hadde meldt seg for politiet. Kvinnen tok hånd om 17-åringen kort tid etter knivstikkingen, og nå håper politiet i Kristiansand at hun kan gi viktig informasjon om hendelsen.

Påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt sier til VG at politiet vil avtale tid for et avhør så raskt som mulig, trolig i løpet av tirsdagen eller i løpet av de nærmeste dagene.

(©NTB)