Filmopptak viser at ulvepar i Østmarka har fått valper

Vinteren 2016 ble Fenris – faren og bestefaren til Østmarka-tispa – skutt på grunn av skabb. Dermed var det bare tre foreldreløse ulvevalper igjen i Østmarka-reviret. Begge hannvalpene vandret ut samme år, og ulvetispa ble dermed værende igjen alene.

I vinter meldte NRK at tispa hadde møtt en hannulv. Ida Glemminge, som er regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, bekrefter nå overfor kanalen at videoopptak viser at de er et ynglende par.

– Han kommer fra Trysil-området og Slettås-reviret, men har vandret til Oslo. Her fant han tonen med tispa, som var alene i Østmarka, og man kan vel si de ble kjærester, sier Glemminge.

Etter at de har etablert seg og fått valper, kommer de ikke til å flytte på seg og vil forsvare reviret sammen og jage vekk andre ulver, sier hun. Paret kommer trolig til å få et nytt valpekull hvert år framover.

Stortinget har vedtatt et mål på fire til seks valpekull i Norge hvert år. Det er også et ønske om at minst tre av kullene skal være født i helnorske revir.

Østmarka-ulvene bor innenfor ulvesonen, og det siste kullet vil telle som en helnorsk yngling, sier Glemminge. Østmarka-reviret omfatter Enebakk, Rælingen, Ski, Lørenskog og Oslo.

(©NTB)