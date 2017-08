Etterlyst mann pågrepet i nærheten av Stavanger

Mannen hadde brutt vilkårene for prøveløslatelse, og politiet gikk mandag formiddag ut med etterlysning av mannen og et bilde av båten hans, som han sist var blitt sett ved den 19. juli.

– Mannen ble for kort tid siden pågrepet i nærheten av Stavanger etter tips fra publikum på bakgrunn av presseoppslag. Politiet takker for oppslag i mediene med tilhørende svært god respons fra publikum som førte til pågripelse av den etterlyste, sier politioverbetjent Torbjørn Mørk i Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

Da hadde det gått knappe to timer etter at politiet gikk ut med etterlysningen og opplyste at de antok at han kunne befinne seg i Rogaland eller Hordaland.

Ifølge politiet ble mannen dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter på midten av 2000-tallet. Han ble prøveløslatt fra en forvaringsdom i 2015, men brøt vilkårene for prøveløslatelsen da han unnlot å returnere til pålagt oppholdssted etter en kort permisjon.

På spørsmål fra Bergens Tidende om mannen kunne være farlig, svarte politioverbetjenten:

– Vi forholder oss til at han har brutt vilkårene for prøveløslatelse. Han fikk dommen på grunn av gjentakelsesfare.

