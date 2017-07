Oljehopp gjorde Oslo Børs til verdens fjerde sterkeste

Statoil var mandag som vanlig den mest omsatte aksjen og hadde et fall tilsvarende det i hovedindeksen. Nedover gikk det også for Marine Harvest (-0,7 prosent), Norsk Hydro (-0,8), Telenor (0,1) og Subsea 7 (-0,8).

Blant vinnerne finner vi Norwegian, som ble sendt opp med 5,6 prosent. Den siste måneden har imidlertid flyselskapsaksjen falt bortimot 20 prosent. Også Golden Ocean Group (+3,5 prosent) og DNB (+0,3) gikk fram i løpet av dagen.

Av selskapene som ikke er på hovedindeksen var Norske Skog den store taperen, med et fall på 8,5 prosent. Fredag ble det kjent at papirgiganten utsetter fristen for å komme i havn med refinansiering, og dagen etter fikk Dagens Næringsliv bekreftet at et av selskapets lån er i mislighold. Siden nyttår har Norske Skog-aksjen falt 85 prosent.

I London steg FTSE 100-indeksen 0,3 prosent mandag, mens DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris svekket seg henholdsvis 0,4 og 0,6 prosent. Prisen på nordsjøolje var mandag ettermiddag på vei nedover, og den ble omsatt for 51,87 dollar fatet.

Fjerde sterkest

Fra 1. til 31. juli steg Oslo Børs med 4,9 prosent. Ifølge E24 er det bare børsene i Sør-Afrika, Hongkong og India som har steget mer enn Oslo Børs i juli blant verdens 25 viktigste aksjemarkeder.

Oppgangen i oljeprisen er den viktigste årsaken til fjerdeplassen, ifølge Nordea-strateg Ingvild Borgen Gjerde.

– Når oljeprisen stiger, da stiger Oslo Børs, sier hun til E24. Nordsjøoljen gikk opp 6 prosent til 52 dollar fatet i juli.

Aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets er moderat positiv til utviklingen framover. Han tror at oljeprisen vil fortsette å stige, men mener i likhet med Borgen Gjerde at Oslo Børs er priset i høyeste laget.

– Den langsiktige gode avkastningen får man fra et nivå der børsene er billig, og der er vi ikke nå med Oslo Børs, sier Tunaal.

