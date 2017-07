Mann dømt for bedrageri mot Nav for nesten 1 million kroner 

Mannen mottok i perioden mars 2010 til mai 2015 997.541 kroner fra Nav. Han krysset ikke av for at han oppholdt seg i utlandet mesteparten av tiden. Hadde han gjort det, ville han fikk fått penger. Dette melder Sandefjords Blad.

Etter sykemelding og rehabilitering gikk mannen over på arbeidsavklaringspenger i mars 2010. Utbetalingene ble stanset i januar 2014. Da fikk mannen beskjed om at han måtte oppholde seg i Norge for å fortsette å få NAV-penger. Hvis han var i utlandet, ville han ikke få pengene. Han fikk støtten tilbake.

I mai 2015 fant Nav ut at mannen hadde oppholdt seg i utlandet store deler av tiden han hadde mottatt arbeidsavklaringspenger. Forholdet ble da politianmeldt.

I retten erkjente mannen at han hadde mottatt 997.531 kroner av Nav, som han ikke hadde krav på. Han anslo selv at han hadde vært i utlandet 90 prosent av tiden. Men han erkjente seg kun skyldig i bedrageri fra 2014, og for 300.000 kroner.

Den tiltalte ble dømt til sju måneders fengsel. Aktor, politiinspektør Jan Stapnes, la ned påstand om ett års fengsel.

(©NTB)