Løslatelse og fengsling etter Oslo-skyting

De to skyteepisodene er blitt satt i sammenheng med hverandre og skjedde med få dagers mellomrom – 22. juli på Grünerløkka og 27. juli på Majorstuen. Til sammen er fire personer siktet i de to sakene, hvor til sammen tre personer ble skadd. Ingen av dem fikk livstruende skader.

Mandag var det fengslingsmøte for en 31-åring i saken.

– Mannen er siktet i forbindelse med skytingen på Grünerløkka 22. juli, opplyser Audun Kristiansen, fungerende leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB.

Fengslet i fire uker

VG har skrevet at 31-åringen er tidligere drapsdømt og at han knyttes til begge skyteepisodene. Politiet har også sagt at de etterforsker om det er sammenheng mellom sakene.

I forbindelse med fengslingsmøtet mandag opplyste imidlertid politiet at fengslingen kun gjaldt skytingen på Grünerløkka, hvor én person ble skadd.

Politiadvokat Frank Grimstad Jensen sier at 31-åringen er siktet for drapsforsøk og at han sier seg villig til å forklare seg overfor politiet. Han nekter straffskyld etter siktelsen, men samtykket i politiets begjæring om fire ukers varetekt.

Retten avgjorde også at mannen kan holdes i full isolasjon i to av ukene. Fengslingsmøtet ble holdt for lukkede dører.

27-åring løslatt

Fra før av er tre personer siktet for medvirkning til drapsforsøk for skyteepisoden på Majorstuen, hvor to personer ble skadd. Minst en av de siktede er også blant dem som ble skutt.

To av de siktede i denne saken, en 26-åringen og en 33-åring, ble i helgen varetektsfengslet. Påtalemyndigheten ville også fengsle en 27-åring som de også mener var involvert, men Oslo tingrett slo lørdag fast at han skulle løslates.

Denne avgjørelsen ble anket av påtalemyndigheten, og 27-åringen har siden sittet fengslet i påvente av at lagmannsretten skulle vurdere saken.

Mandag opplyser 27-åringens forsvarer Tor Even Gjendem til NTB at klienten hans blir løslatt etter at påtalemyndigheten har trukket anken.

Var i leiligheten

27-åringen har forklart at han onsdag morgen dro til leiligheten på Majorstuen, der to personer ble skutt, etter å ha blitt oppringt av en av de skaddes ektefelle. Mannen er i slekt med den ene mannen som ble skutt. Etter å ha ankommet stedet, ringte 27-åringen ambulansen.

– Det gjør ikke en person til medvirkende i drapsforsøk på en annen person, har Gjendem tidligere sagt.

En av de skadde i denne saken ble funnet i den aktuelle leiligheten på Majorstua, mens den andre ble funnet på Vålerenga noe senere. Politiet tror at han ble skutt på Majorstua og at han kom seg derfra til Vålerenga, muligens med drosje.

