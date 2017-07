Børsen startet uka med nedgang

Statoil var som vanlig dagens mest omsatte aksje, og hadde et fall tilsvarende det i hovedindeksen. Nedover gikk det også for Marine Harvest (-0,7 prosent), Norsk Hydro (-0,8), Telenor (0,1) og Subsea 7 (-0,8).

Blant vinnerne finner vi Norwegian, som ble sendt opp med 5,6 prosent. Den siste måneden har imidlertid flyselskapsaksjen falt bortimot 20 prosent. Også Golden Ocean Group (+3,5 prosent) og DNB (+0,3) gikk fram i løpet av dagen.

Av selskapene som ikke er på hovedindeksen var Norske Skog den store taperen, med et fall på 8,5 prosent. Fredag ble det kjent at papirgiganten utsetter fristen for å komme i havn med refinansiering, og dagen etter fikk Dagens Næringsliv bekreftet at et av selskapets lån er i mislighold. Siden nyttår har Norske Skog-aksjen falt 85 prosent.

I London steg FTSE 100-indeksen 0,3 prosent mandag, mens DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris svekket seg henholdsvis 0,4 og 0,6 prosent. Prisen på nordsjøolje var mandag ettermiddag på vei nedover, og den ble omsatt for 51,87 dollar fatet.

