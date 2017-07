Agder-politiet takket nei til bistand før nazimarsj

I utgangspunktet hadde den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) planlagt å demonstrere i Fredrikstad i helgen. Som følge av dette var 300 politifolk i beredskap på Rygge flystasjon, ifølge TV 2. Da politiet fikk vite at nynazistene i stedet planla å dra til Kristiansand for å demonstrere, tilbød Øst politidistrikt assistanse.

– Øst politidistrikt tilbød Agder politidistrikt bistand i tilstrekkelig tid til at bistanden ville vært relevant, sier politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal.

Dette tilbudet ble avvist av Agder-politiet, som valgte å la 60–70 høyreekstreme i den nynazistiske gruppa marsjere gjennom Kristiansands hovedgate – til tross for at de ikke hadde søkt om tillatelse.

–Ikke behov

Fungerende politimester i Agder, Arne Sundvoll, forsvarer at de takket nei til bistand fra nabodistriktet.

– Vi så ikke at det var behov, og det ser jeg i ettertid at det heller ikke var, slik som situasjonen ble, sier han.

Politiet i Agder har fått mye kritikk for at de lot DNM gjennomføre demonstrasjonen. Politimesteren har begrunnet dette med at de ønsket å hindre vold.

– Under tilsvarende demonstrasjoner i andre land har politiet måttet bruke fysisk vold om de forsøker å stoppe ytringsfriheten. Min vurdering ble at dette kunne pågå så lenge det foregikk i akseptable former, sa Sundvoll til NTB mandag ettermiddag.

Justisministeren har tillit

Justisminister Per-Willy Amundsen sier til NRK at han har tillit til at politiet i Kristiansand gjorde en riktig vurdering da de lot nynazistene marsjere uhindret i gågata.

– Jeg får i likhet med alle andre gysninger nedover ryggen når jeg ser nynazister gå i norske gater. Jeg har særdeles stor forståelse for at folk reagerer, sier Amundsen.

Han vil ikke kritisere politiet for at de lot opptoget gå og understreker at politiets oppgave nummer én er å ivareta lov og orden.

– Jeg har tillit til at politiet gjorde en riktig vurdering, gitt de forutsetninger de hadde. Det er ikke en politisk oppgave å overprøve politifaglige vurderinger, sier Amundsen.

Ordføreren kritisk

Ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand har kalt inn til møte i politirådet som følge av saken. Han er blant flere som har reagert på at to personer som prøvde å stå i veien for demonstrantene ble fjernet av politiet.

– Veldig mange har stilt spørsmål ved politiets prioriteringer når de ikke valgte å gripe inn. Men kanskje mest alvorlig er det at to personer har blitt pågrepet, og at folk har blitt bedt om å trekke vekk, sier Furre til Fædrelandsvennen.

Politiet forteller at det var en vanskelig vurdering å bortvise to personer, men at det ble gjort for at demonstrasjonen skulle få «gå sin gang».

– To personer ytret seg på stedet og så nær demonstrantene at det kunne medføre mer aggresjon og flere voldsepisoder. De ble tatt hånd om av politistyrken på stedet for å hindre eskalering. Samtidig ønsket vi å verne lokalbefolkningen. Dette er en stor gruppe som kunne gjort stor skade om de skulle bli provosert og motreagere, sier Sundvoll.

