27-åring løslates etter Oslo-skyting

Tingretten fastslo lørdag ettermiddag at den siktede 27-åringen i Oslo-skytingen skulle løslates. Denne avgjørelsen ble anket av påtalemyndigheten, og 27-åringen har siden sittet fengslet i påvente av at lagmannsretten skulle vurdere saken.

Mandag opplyser 27-åringens forsvarer Tor Even Gjendem til NTB at klienten hans blir løslatt etter at påtalemyndigheten har trukket anken.

27-åringen har forklart at han onsdag morgen dro til leiligheten på Majorstuen, der to personer ble skutt, etter å ha blitt oppringt av en av de skaddes ektefelle. Mannen er i slekt med den ene mannen som ble skutt. Etter å ha ankommet stedet, ringte 27-åringen ambulansen.

– Det gjør ikke en person til medvirkende i drapsforsøk på en annen person, har Gjendem tidligere sagt.

To av de siktede i saken, 27-åringen og en 26-åring, møtte til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett lørdag, mens den tredje, en 33 år gammel mann, på forhånd hadde godtatt fengsling slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning uten at siktede var til stede.

De tre er alle siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Mandag ble en fjerde person som knyttes til skytingen på Grünerløkka i Oslo 22. juli, varetektsfengslet i fire uker. Denne episoden er tidligere koblet til skytingen på Majorstuen.

