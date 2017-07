Storbrannen på Støren startet trolig innendørs

Politiet har i løpet av helgen avhørt flere vitner etter brannen.

– Den foreløpige etterforskningen kan tyde på at brannen har startet innendørs, sier krimvaktleder Kristian Mørkved til NTB.

– Generelt forteller vitnene hvor de har observert røyk eller ild. Noen mener de kan si hvilken leilighet brannen startet i, men det er for tidlig å slå fast før vi har gjort de tekniske undersøkelsene. Ingen opplysninger tilsier at brannen er påsatt, men vi holder alle muligheter åpne, sier Mørkved.

Etterslokking

Søndag har brannvesenet full kontroll på brannen, men de driver fortsatt med etterslokkingsarbeid.

– Det er fortsatt varmt, så vi kommer ikke i gang med tekniske undersøkelser før tidligst i mandag, sier krimvaktlederen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 14.37 lørdag.

– Søndag er det vakthold på brannstedet i påvente av at brannstedet skal bli nedkjølt, sier operasjonsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt, Trond Volden.

Skaffer nye hjem

Mandag starter Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag arbeidet med å finne nye boliger til de seks familiene som ble hjemløse etter den kraftige brannen på tettstedet Støren lørdag.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta å finne permanent husvære, men vi håper det vil gå til uka. Vi kommer også til å vurdere hvordan og når vi skal bygge opp igjen leilighetene som brant, sier rådmann i Midtre Gauldal, Knut Dukane til NTB.

Kommunen vil sammen med de berørte familiene se på ulike alternativer. Blant annet står noen kommunale leiligheter tomme, men de må møbleres og det vil ta litt tid. Et annet alternativ er å finne leiligheter på utleiemarkedet.

Dramatiske timer

Lørdag ettermiddag utviklet brannen raskt, og brannvesenet måtte jobbe på spreng for å hindre spredning i det tettbebygde området.

– Det var en dramatisk opplevelse for de involverte familiene, særlig for barna, men også for de voksne. Det er tydelig at de har behov for samtaler, og vi har valgt å skjerme familiene søndag, sier rådmannen.

Under lørdagens brann var det lenge usikkert om alle de 16 beboerne var ute av de åtte leilighetene.

– Brannvesenet fryktet en periode at det var beboere i leilighetene mens det brant, og blant beboerne var det også mye redsel for at det kunne være noen i boligene, sier Dukane.

Hjelpsomme innbyggere

Rådmannen roser lokalsamfunnet.

– Den positive responsen har vært enorm. Det tok ikke lang tid før det strømmet på med klær, mat og til og med lørdagsgodteri til ungene. Folk sa de kunne stille opp med leiligheter. Det gjorde sterkt inntrykk.

I løpet av lørdag kveld var alle de husløse familiene på plass i midlertidige husvære.

(©NTB)