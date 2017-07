Natur og Ungdom vil gjøre oljekamp til viktigste miljøsak i valgkampen

– Vi skal gjøre vårt for at en fortsatt oljefri framtid i Lofoten, Vesterålen og Senja blir den viktigste miljøsaken i høstens valgkamp. Uansett hvilken regjering vi får til høsten, ønsker vi sterke stemmer som vil ta oljekampen i regjeringsforhandlingene, sier Natur og Ungdom-leder Ingrid Skjoldvær til NTB.

Øver sivil ulydighet

Nærmere 400 ungdommer skal delta på organisasjonens sommerleir på Ramberg i Lofoten denne uka. Internasjonale aktivister fra USA og Nigeria stiller opp på arrangementer i NU-uka der leirdeltakere også skal øve på sivil ulydighet i vann sammen med Greenpeace.

– De skal ligge ute i vannet i overlevingsdrakter og kjenne litt på hvordan det vil være å forsøke å stoppe oljeboring. Vi ønsker å vinne saken med lovlige virkemidler, men vil også vise at vi er rede til å bruke sivil ulydighet for å hindre oljeboring, sier NU-lederen.

Valgkampavspark

Oljeprotesten kulminerer med folkefest, konsert og partidebatt på torget i Svolvær lørdag.

– Her blir det avspark for denne saken i årets valgkamp. For sjette gang må vi kjempe denne kampen på nytt. Fremdeles er de største partiene i Norge for å åpne for oljeboring ut utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Skjoldvær.

Det er Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Sammen med Høyre og Frp kan de danne et stort flertall for å åpne områdene.

– Har beveget seg

Etter intens intern kamp endte Ap-landsmøtet med et kompromiss der partiet vil åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning, og ikke gjøre noe i resten av LoVeSe-området i kommende stortingsperiode. Natur og Ungdom er misfornøyd med kompromissvedtaket.

– Gjennom sommerleiren og ut over i valgkampen vil vi jobbe for å vise fram hvorfor det såkalte kompromisset er et dårlig vedtak. Vi anerkjenner at det har skjedd en bevegelse i Ap som følge av et sterkt folkelig press. Men samtidig er det sterke krefter i partiet som kjemper for at en åpning i Lofoten skal brukes som en brekkstang for å slippe til utenfor Senja og Vesterålen, sier Skjoldvær.

NU-lederen sier seg glad for at alle de seks kommunestyrene i Lofoten har vedtak mot konsekvensutredning. I 2010 var Røst alene i sin motstand.

– Vi har fått en stemningsendring der lokalpolitikere som før ville åpne områdene for å sikre framtiden, nå ser muligheter i andre næringer.

Presset øker

Hun føler seg ikke beroliget av at oljeindustrien i nord konsentrerer seg om aktiviteten i Barentshavet og fortsatt sliter med lav oljepris. Presset mot Lofoten er ikke blitt mindre av at enorme områder er åpnet i Barentshavet.

– Samtidig sier de at Lofot-oljen er den billigste å utvinne, og at AS Norge må åpne de områdene vi har for å sikre framtida til velferdsstaten. Jeg opplever at presset øker, sier Skjoldvær.

