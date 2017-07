Mann i 20-årene alvorlig skadd i voldsepisode i Harstad

Hendelsen skjedde ved Harstad kino like etter klokken 3. Politiet skal gjennomføre vitneavhør søndag for å danne seg et bilde av hva som har skjedd, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt til NRK.

Også den pågrepne mannen skal avhøres søndag.

Den skadde personen ble brakt til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Harstad og fraktet videre til sykehuset i Tromsø.

– Mannen er alvorlig skadd, men stabil, opplyser pressevakt Jan Fredrik Frantzen ved UNN til Nordlys.

