Lysbakken kaller regjeringens fattigdomsutspill flaut

Lysbakken tilbrakte lørdagen på Sosialistisk Ungdoms sommerleir på Utøya. SVs offisielle valgkampåpning er 7. august.

– Vi har tenkt å gjøre dette valget til et generaloppgjør med den voksende ulikheten. Det er flaut å se at regjeringen åpner valgkampen med å foreslå nye måter å regne ut hvem som er fattige på, i stedet for å komme med en fordelingspolitikk som kan gi de fattige mer å leve av, sa Lysbakken.

Offentlige ytelser

Røe Isaksen mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det bety en halvering av fattigdommen i Norge.

– Vi skal passe oss for å bedrive regneøvelser for å få folks problemer til å forsvinne på papiret. Det er dypt umoralsk. Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken, vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.

Man regnes som fattig dersom inntekten utgjør 60 prosent eller mindre av medianinntekten i landet for øvrig. Verdien av offentlige tjenester man mottar – som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.

Øke barnetrygden

– Hvis Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen virkelig vil gjøre noe med fattigdom i Norge, kan de øke barnetrygden. Hvis SV får makt til høsten, skal vi bruke den til å øke barnetrygden kraftig. Vi er ikke opptatt av å telle annerledes, men av å prioritere annerledes, sa Lysbakken.

Røe Isaksen, som tidligere var Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, mener man ved å ta inn offentlige ytelser i fattigdomsberegningen vil få et riktigere bilde av fattigdom og ulikhet i Norge. Han mener dessuten at nordmenn flest med dagens ordning ikke får med seg hva regjeringen gjør for å redusere forskjellene.

