Kvinne alvorlig skadd etter fallulykke i Trollstigen

Det opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til NTB.

– Hun ble reddet ned fra fjellet etter et godt og omfattende samarbeid mellom luftambulansen fra Ålesund og 330-skvadronen i Florø, sier Bjørn Magnussen i HRS Sør-Norge.

Kvinnen falt ved fjellet Kongen i Trollstigen i Geiranger i Møre og Romsdal. Terrenget var bratt og glatt.

– Luftambulansen måtte lande nedenfor ulykkesstedet. En lege og en redningsmann gikk opp til den skadde og ga nødvendig medisinsk behandling og førstehjelp, sier Magnussen.

Mens dette pågikk, sirklet redningshelikopteret fra Florø rundt og prøvde å lande. Tåke, skiftende vær og vanskelig terreng gjorde at det tok over to timer før redningshelikopteret kom seg til ulykkesstedet.

– Sammen med mannskapet på bakken fikk de til slutt heist den skadde opp til redningshelikopteret.

Den skadde ble deretter fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim, der hun får behandling.

Kvinnen var sammen med et lite turfølge som har kommet seg ned på egen hånd.

På grunn av vanskelige flyforhold gjorde frivillige fra Røde Kors seg klare til beredskap i tilfelle de måtte gå opp i fjellet og bære kvinnen ned.

(©NTB)