Erna og Knut Arild roste «ekteskapet» hos «svigers» på Bømlo

Statsministeren er for tiden på en fire dager lang rundtur gjennom Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Underveis hadde hun satt av tid til et besøk hos familien Hareide – akkurat slik hun gjorde under valgkampen for fire år siden.

Over kaffe, kaker, svele, is og jordbærsyltetøy benyttet de to anledningen til å rose hverandre. De mer turbulente sidene etter fire år med samarbeidsavtale ble ikke nevnt med et ord.

– For fire år siden forsøkte vi å få til en borgerlig regjering, og selv om vi ikke kom i regjering sammen, mener jeg vi har levert på det som er planken i et godt samarbeid – at alle partiene får gjennomslag for viktige saker. Det er litt som et ekteskap, man må skjønne at man må gi og ta og tenke på hva som er viktigst for den andre parten, sa Solberg til humring i stua, som for anledningen var fylt opp med pressefolk, Høyres valgkampstrateger og flere generasjoner Hareide-familiemedlemmer.

– En god alliert

Knut Arild Hareide fulgte opp med å rose Solberg for å ha gitt KrF viktige gjennomslag i familie- og bistandspolitikken, samt for å ha vært en god alliert i verdispørsmål.

– Vi håper du føler deg hjemme her hos en KrF-familie, og vi er opptatt av å gi deg fire nye år som statsminister. Og jeg har lyst til å gå inn i regjering med deg, fastslo Hareide.

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU sier til NTB at et nytt kaffebesøk hos Hareides foreldre må tolkes som en investering for fortsatt samarbeid på borgerlig side.

– Det rives og slites i KrF for tiden når det gjelder et fortsatt samarbeid på borgerlig side, og Ap er stadig ute med invitter, så det kan nok være lurt å vedlikeholde en vennskapelig tone med Hareide, sier Todal Jenssen.

Laksebesøk

Solberg gir han rett i den analysen.

– Ja, det er klart, og det er viktig at vi kan vise fram til velgerne at vi har et godt forhold til hverandre, sier Solberg til NTB.

Etter besøket hos familien Hareide dro Solberg og hennes valgkampbuss videre til Salmalaks' oppdrettsanlegg på Bremnes Seashore på Bømlo. Senere søndag drar statsministeren til Haugesund, før turen går videre til Stavanger mandag.

