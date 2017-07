Bestillingsdrapssiktet 30-åring klager på soningsforholdene

Mannen ble pågrepet i Dubai i 2015 og i fjor utlevert til Norge.

I en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett går det fram at 30-åringen som er siktet for å ha bestilt drapet, over lengre tid har meldt fra til fengselet om det han mener er uakseptable og ulovlige soningsforhold, skriver VG. I kjennelsen pekes det blant annet på at mannen sitter i isolasjon i 22 til 23 timer i døgnet, han må ofte bytte celle, blir hyppig ransaket på cellen, får ikke skoletilbud og har lite tilgang på besøk.

I det siste fengslingsmøtet framholdt mannen at Den europeiske menneskerettskonvensjonen var brutt. Oslo tingrett fastslo at restriksjonene ikke er ulovlige.

– Ett år i isolasjon uten at retten har godkjent det, er ikke holdbart, sier mannens forsvarer, advokat John Christian Elden. Han utelukker ikke at det blir reist søksmål mot Kriminalomsorgen for å få lempet på soningsregimet.

I 2014 ble en portugisisk statsborger pågrepet i Nederland, siktet for å ha skutt og drept 31 år gamle Aqeel Shahzad og for drapsforsøk på drapsofferets venn.

Drapssaken er nå sendt til statsadvokaten for påtalemessig vurdering. Det er ikke kjent hvor mange personer som er siktet i saken.

