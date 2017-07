Avblåser leting etter person ved brygge i Oslo

Noen gjester ved et hotell i nærheten meldte fra om at en person hadde falt i sjøen og at vedkommende ikke kom opp igjen.

Politiet fikk meldingen 8.17 og nødetatene var raskt på stedet. Det ble søkt ved kaia, blant annet med en dykker fra brannvesenet, og det ble også satt inn båt i søket.

– Her har det vært en stor misforståelse. Personen skal ikke ha falt i vannet, men falt på bakken. Vi avslutter derfor søket, opplyser Oslo-politiet.

Det ligger en større privat yacht ved kaien, og politiet gikk også om bord i denne.

