Solberg på sanking i hjembyen 

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg er altså i gang med valgkampen og besøker Vestlandet og Agder denne helgen. Lørdag fikk hjembyen besøk, med avstikkere til nabokommunene Sotra, Fjell og Sund.

Solberg har selv som ung hatt sommerjobb ved en av Bergens mest kjente attraksjoner. Lørdag fikk hun møte ungdom som har sommerjobb der i år, og hun fikk overvære foring og trening av seler og sjøløver. Hun hadde tydeligvis ikke glemt hvordan man får kontakt med sjøpattedyrene – en sjøløve fikk et realt kyss på snuten.

I Fjell fikk statsministeren møte Shahanza Fadaie, representant for Internasjonal kvinneforening, som har inngått samarbeid med kommunen om å legge til rette for praksisplasser for flyktninger i kantinen på rådhuset.

Olsok-kvelden avsluttes med båltenning og fiskesuppe ved Trellevik kystkultursenter i Sund kommune.

