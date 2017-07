SV vil avskaffe ordningen med abortnemnd

I dag er det selvbestemt abort fram til uke tolv. Etter tolvte uke skal en nemnd vurdere om det er et godt nok grunnlag for å innvilge abort. SV ønsker å fjerne ordningen og utvide tidsrammen for selvbestemt abort, skriver Klassekampen.

– SV tar til orde for å avskaffe nemndene og erstatte dem med en annen ordning etter uke 16, sier Kari Elisabeth Kaski.

Arbeiderpartiet mener på sin side at det er viktigere å forbedre systemet og prioritere medisinske tiltak som kan avdekke alvorlige sykdommer tidligere i svangerskapet.

I 2013 viste en rapport at det var store ulikheter i saksbehandlingen i de forskjellige abortnemndene. I sommer har regjeringen hatt et forslag om å redusere antallet nemnder ute på høring. Det ble da anbefalt å redusere antall abortnemnder for å sikre likebehandling.

Høyre mener en slik reduksjon i antall nemnder er rett vei å gå, mens flere organisasjoner er kritiske. Daglig leder Maria Røsok i Sex samfunn mener for eksempel at dette vil svekke kvinners abortrett.

