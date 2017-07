Politiet får kritikk for at de lot høyreekstreme demonstrere i Kristiansand

Politiet sier de kunne stanset den ulovlige demonstrasjonen i sentrum av Kristiansand, men at valgte å la være.

– Vi mener det var bedre å holde kontroll med dem enn å stoppe dem. Det var den beste måten å sikre at det ikke ble konfrontasjon og voldsutøvelse, sier fungerende stabssjef i politiet, Bård Austad til NRK.

Ifølge kanalen har flere på sosiale medier reagert på at politiet lot nynazistene demonstrere ulovlig.

Enkelte forbipasserende valgte å snu ryggen til opptoget, som gikk stille nedover gaten.

Nynazistene i den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) møtte opp i sentrum av Kristiansand midt på dagen lørdag med sine grønne og hvite flagg, midt blant barn og voksne i sørlandsbyens gågate.

– Markeringen besto av 60–70 demonstranter, hvor de alle fleste var tilreisende fra Sverige, Finland og andre steder i Norge, sier stabssjef Bård Austad i Agder-politiet.

Fortsetter å følge med

Politiet var mannsterkt til stede, men bortsett fra et par bortvisninger, fant ikke politiet det nødvendig å gripe ytterligere inn.

– Denne markeringen var ikke til fare for mennesker eller trafikk, og gikk i sin helhet rolig for seg, sier Austad.

Politiet valgte likevel å holde et øye med demonstrantene utover kvelden.

– Vi fortsetter å holde et visst grep på dette. Demonstrasjonsoppdraget er over, men vi slipper det ikke helt likevel i frykt for at det kan komme små episoder, så vil vi prøve ha kontroll på det, sa Austad til NTB.

18 pågrepet i Østfold

Opprinnelig håpet nynazistene å gjennomføre demonstrasjonen i Fredrikstad, men på grunn av den økte beredskapen i Østfold, endte de opp i Kristiansand isteden.

Fredag kveld og natt til lørdag ble 14 personer arrestert i på grenseovergangene ved Ørje og Svinesund i Østfold. Operasjonsleder Lars Stenrød i Øst politidistrikt opplyser til nyhetsbyrået TT at alle trolig var svenske statsborgere, og i alderen 19 til 42 år.

Senere lørdag ble ytterligere fire personer pågrepet, en av var i besittelse av pepperspray og ble innbrakt i Fredrikstad.

Ikke tillatelse

Bård Austad sier det ikke var søkt om tillatelse til å holde demonstrasjon i Kristiansand. Allerede i juni fikk gruppen avslag på søknaden om å demonstrere i Fredrikstad.

Politiet holdt derfor øye med deltakerne i opptoget og ga dem etter en helhetsvurdering tillatelse til å få avholde markeringen i en begrenset periode. Da markeringen var over i 13-tiden, måtte alle demonstrantene pent godta full ID-kontroll.

Underveis i demonstrasjonstoget delte medlemmene av gruppen ut løpesedler, men de fleste som kom forbi, ville ikke ta imot. En kvinne filmet demonstrasjonen for de høyreekstreme.

