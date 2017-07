Menn søker oftere på studier de ikke er kvalifisert til

Til sammen 134.330 nordmenn søkte om studieplass i høyere utdanning gjennom Samordna opptak i år. Av disse fikk 94.101 tilbudt studieplass.

Av kvinnene som søkte hadde 15 prosent tatt seg vann over hodet i år, mens 19 prosent av guttene ikke var kvalifisert til studiene de søkte på. Differansen har vært lik i ti år, skriver Klassekampen.

Førstelektor ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Guro Øiestad, kan ikke gi noe sikkert svar på hvorfor det er slik, men sier det er lignende tendenser andre steder i samfunnet.

– For eksempel søker menn ofte på lederstillinger som kvinner lar være å søke på fordi de opplever at de ikke er kvalifiserte til dem. Men så viser det seg kanskje at kvinnene formelt sett er mer kvalifiserte enn mennene, sier Øiestad.

