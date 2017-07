Sp og MDG klare for klimadebatt i Oslo

Tirsdag sa MDGs nasjonale talsperson Bastholm at hun ønsker å skolere Lundteigen om klima.

– Jeg tar utfordringen og vil ha en debatt med Bastholm på Karl Johan midt i august. På gateplan, med skikkelige høyttaleranlegg og muligheter for forbipasserende å stille spørsmål. Og da skal vi diskutere klima – fag og politikk, sier Lundteigen til Nationen.

Bastholm er åpen for det.

– Jeg stiller gjerne opp for en offentlig debatt med Lundteigen, sier hun.

Tirsdag tok Bastholm til orde for at Lundteigen undervurderer hvor stor andel klimautslipp landbruket står for.

Lundteigen er ikke uenig om at metangass fra dyr bidrar til klimautslipp, men hovedproblemet er eksosen, samt eksosen fra biodrivstoff, mener han.

– Bastholm og MDG ønsker å ta skogen ut av bruk ved å innføre en streng vernepolitikk, men gjør ingenting for alt det trevirket som råtner og som slipper ut CO2 i dag, sier han.

