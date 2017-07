Motivet fortsatt en gåte etter Kristiansand-drap

Det er mange ubesvarte spørsmål i saken, og politiet sier at de ikke vet noe om hva som forårsaket knivstikkingen inne på Coop Obs på Sørlandssenteret onsdag.

– Vi prøver å kartlegge hvorfor skjedde det som skjedde? Vi har foretatt en rekke avhør av vitner i saken, sier påtaleansvarlig Cecilie Pedersen Hille hos politiet i Agder til NTB.

17 år gamle Marie Skuland (17) ble drept med kniv inne i Obs-butikken hvor hun var sommervikar onsdag kveld. I tillegg ble en 23 år gammel kunde knivstukket. Hun er innlagt på Ullevål sykehus med det som har blitt karakterisert som kritiske skader. Den nåværende tilstanden er uklar.

Kritiserte helsevesenet

Den 15 år gamle jenta som er siktet i saken har flere ganger vært i kontakt med barnevern, psykisk helsevern og politiet. Kort tid før knivstikkingen rømte hun fra en barnevernsinstitusjon hvor hun bodde.

Jenta har for tiden vært under behandling på Sørlandet sykehus, og sykehuset har meldt saken inn til Statens helsetilsyn. I løpet av neste uke skal Helsetilsynet vurdere om saken skal granskes, ifølge Fædrelandsvennen.

I et blogginnlegg som ble publisert tidligere i år, kritiserte den drapssiktede jenta helsevesenet for deler av den behandlingen hun har fått.

– Vi har allerede tatt en gjennomgang for å se om vi kan finne feil eller mangler ved vår behandling, men så langt mener vi de vurderinger som er gjort, i samråd med Kristiansand kommune, ikke inneholder mangler, sier sykehusdirektør Jan Roger Olsen ved Sørlandet sykehus til avisen.

Fengslet

Den siktede 15-åringen ble fredag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

– Hun er fortsatt innlagt på psykiatrisk avdeling for undersøkelse. Det er en frivillig innleggelse, så politiet har vakthold på stedet. Vi tar sikte på å overføre henne til fengsel i begynnelsen av neste uke. Sykehuset har bedt om litt tid for å vurdere hennes tilstand, og det får de, sier fungerende påtaleansvarlig Hille hos politiet i Agder til NTB.

Framover vil politiet konsentrere seg om avhør av sentrale vitner og tekniske undersøkelser. Politiet har fortsatt ikke noe klart svar på om 15-åringen kjente de to som ble knivstukket fra før.

–Vi fortsetter å jobbe med det. På nåværende tidspunkt er det ingenting som tyder på at det var noen relasjon mellom dem, sier Hille.

Kartlegger bevegelser

15-åringens bevegelser i forkant av knivstikkingen er også interessante for politiet.

– Vi holder på å kartlegge det og sy sammen hva som har skjedd. Jeg kan ikke gå inn på det nå. Siktede er ennå ikke avhørt, og det gjenstår flere vitneavhør, sier Hille.

Den siktede 15-åringen har så langt gitt uttrykk for at hun ikke erkjenner straffskyld. Forrige forsøk på å avhøre henne måtte avbrytes på grunn av helsetilstanden hennes. Politiet tar sikte på å avhøre henne i løpet av fredag ettermiddag.

Obs-butikk åpnet

Obs-butikken hvor knivstikkingen skjedde, holdt stengt torsdag, men fredag var de ansatte tilbake på jobb. De er preget av at en kollega er død og en kunde er skadd.

–Vi hadde en samling i dag morges. Det har vært et krevende døgn for mange av oss som er ansatt i Coop. Vi hadde en god prat og alle er preget av situasjonen. Vi følte nå at det var riktig å åpne butikken, sa administrerende direktør Tore Klovning i Coop Sørvest til NTB fredag formiddag.

Det er satt opp en kondolansebok inne i butikken, og mange kunder kommer innom for å legge ned blomster. De ansatte møttes til en markering på pauserommet før butikken åpnet.

