Minst én siktet for hærverket på Trollpikken

Den siktede mannen ønsker ikke noe oppmerksomhet rundt saken, ifølge hans forsvarer Arvid Sjødin, skriver NRK.

Politiet ønsker heller ikke å kommentere saken.

– Vi har ingen nye opplysninger som vi ønsker å gå ut med på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Christina Nessa.

Lørdag 24. juni oppdaget et følge turgåere at landemerket hadde knekt av. Borehull i steinen vitnet om at det var gjort med vilje. I etterkant ble det startet en innsamlingsaksjon for å gjenreise den tolv tonn tunge steinformasjonen.

Etter at Trollpikken ble gjenreist i all sin prakt har nesten 10.000 besøkt stedet, som ligger mellom Kjervall og Veshova i Eigersund kommune. Reiselivsaktører og kommunen har store planer om å utvikle merkevaren Trollpikken videre.

– Det er snakk om blant annet guidede turer. For asiatiske turister er friskt, rennende vann som man kan drikke, frisk luft og ren natur veldig eksotisk. Området har også mye historie med heksebrenning og annet, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger til kanalen.

