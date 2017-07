En fjerde person er pågrepet etter skyteepisodene i Oslo

– Oslo politidistrikt har pågrepet ytterligere én person i forbindelse med skyteepisodene på Majorstuen og Grünerløkka, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

Lørdag ettermiddag ble en mann alvorlig såret i en skyteepisode på Grünerløkka i Oslo. Ingen har vært pågrepet i denne saken fram til nye skudd ble avfyrt på en adresse i Sørkedalsveien på Majorstua i Oslo torsdag morgen.

Kort tid etter skyteepisoden på Majorstua ble det meldt om skyting også i Etterstad-/Vålerenga-området på den andre siden av byen. Det viste seg at begge de to mennene som ble funnet med skuddskader disse to stedene, hadde blitt skutt på den samme adressen på Majorstua.

En mann ble først pågrepet og siktet for drapsforsøk. Torsdag kveld ble begge de to sårede mennene siktet for medvirkning til forsøk på drap. Det gikk imidlertid så bra med begge to at de ble overført fra sykehuset til arresten.

Politiet utelukket ikke at det kunne være en sammenheng med skytingen på Grünerløkka i helgen, og fredag ettermiddag kunne Oslo-politiet opplyse at de hadde pågrepet enda en person i forbindelse med skyteepisodene lørdag og torsdag.

(©NTB)