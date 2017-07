Ap vil vurdere asylsentre i Libya

For en måned siden omtalte Aps innvandringspolitiske talsperson, Stein Eirik Lauvås, forslaget om å etablere asylmottak i Libya som «direkte useriøst». Nå åpner Ap likevel for å vurdere forslaget. Partileder Jonas Gahr Støre henviser til Lauvås som sier til ABC Nyheter at partiet vil vurdere «ethvert seriøst forslag» som kan løse krisen.

– Vi må få en slutt på den kyniske menneskesmuglingen over Middelhavet. Det er en krise som har pågått i altfor lang tid hvor mennesker mister livet, sier Lauvås og understreker at det må et felles europeisk samarbeid til.

President Emmanuel Macron kunngjorde torsdag at Frankrike vil sette opp asylsentre i Libya i sommer, for å sjekke asylsøkere og migranter som vil ta seg over Middelhavet til Europa. Fredag ble det imidlertid klart at planen er utsatt på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet.

Tiltaket er lik ideen Fremskrittspartiet i juni varslet at de vil gjennomføre dersom partiet havner i regjering etter stortingsvalget 11. september. Men allerede i 2001 foreslo tidligere Frp-formann Carl I. Hagen opprettelsen av asylmottak i Afrika. Partiets bærekraftsutvalg kom i 2013 fram til at Norge bør opprette asylmottak i både Afrika og Asia, skriver avisen.

