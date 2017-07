Alle de siktede nekter straffskyld etter skyting i Oslo 

– Min klient nekter straffskyld og krever å bli sjekket ut av saken, sier advokat Tor Even Gjendem til NTB. Han er forsvarer for den første mannen som ble pågrepet torsdag og den eneste av de tre involverte i skytingen på Majorstua som ikke ble såret. Han forteller at hans klient er onkelen til det ene skuddofferet.

Advokatene Morten Furuholmen og Siri Langseth, som forsvarer de to som ble såret i skytingen torsdag, sier til NTB at heller ikke deres klienter erkjenner straffskyld. Det gjør heller ikke den fjerde pågrepne, opplyser hans forsvarer til NTB fredag kveld.

Drapsdømt

De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG. Ifølge samme avis var foranledningen til de to skyteepisodene at en tidligere drapsdømt 31-åring hadde mistet et stort hasjparti. Han skal ha følt seg presset til å ta grep, og flere skyldte ham også en større sum penger.

Etter det avisen får opplyst, var det 31-åringen som ble pågrepet fredag ettermiddag, og som politiet mener står bak skytingen både på Grünerløkka og Majorstua. Hans forsvarer, advokat Arve Ringsbye, sier mannen er siktet for grov kroppskrenkelse, men at han altså nekter straffskyld i saken.

Den første av de to skyteepisodene i Oslo skjedde lørdag ettermiddag forrige helg i nærheten av parken Birkelunden på Grünerløkka. En mann ble alvorlig såret, og ifølge VG er dette en 30-åring som ble bortført på Ljan på Nordstrand i fjor høst. Han er nå siktet for bevisforspillelse, opplyser hans forsvarer, advokat John Arild Aasen.

Medvirkning til drapsforsøk

Ingen var pågrepet i denne saken fram til nye skudd ble avfyrt på en adresse i Sørkedalsveien på Majorstua i Oslo torsdag morgen. Ifølge VG bor en 26-åring i leiligheten der skytingen skjedde. En 33-åring tok ifølge avisen drosje til leiligheten torsdag morgen, og begge endte opp med å bli skutt og såret. Torsdag kveld ble de siktet for medvirkning til forsøk på drap og snart overført fra sykehuset til arresten.

Advokat Tor Even Gjendem sier til NTB at hans klient ikke bor i leiligheten i Sørkedalsveien, men at han ble tilkalt til gjerningsstedet av sin nevø på morgenkvisten.

– Da min klient kom dit, valgte han å ringe etter ambulanse fordi slektningen hadde skuddskader, sier Gjendem til NTB.

Etter at han bisto ambulansepersonell på stedet, ble mannen pågrepet av politiet. Gjendem sier de per i dag ikke er kjent med noe som knytter ham til åstedet på Majorstua. Han sier klienten først ble siktet for drapsforsøk, men at politiet endret siktelsen til medvirkning til forsøk på drap. Klienten skulle derfor avhøres på nytt fredag ettermiddag eller kveld.

Uklart motiv

Politiet ønsker foreløpig å si lite om hva som er motivet for de to skyteepisodene med til sammen fire siktede og tre skuddofre.

– Det jeg kan si, er at vi har pågrepet til sammen fire personer som vi har kontroll på, men jeg kan ikke utelukke at det blir enda flere pågripelser. Vi begynner nå å danne oss et bilde av hva som har skjedd, men vi kan foreløpig ikke gå ut og fortelle hva vi mener har skjedd, sier fungerende leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Audun Kristiansen.

– Vi gjennomfører avhør av alle de pågrepne utover fredagen. De tre første framstilles for fengsling lørdag, mens sistemann er vi foreløpig usikker på, sier Kristiansen.

